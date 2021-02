Après des mois d’attente, le PSG et Kylian Mbappé seraient parvenus à trouver un terrain d’entente. Un scénario inattendu.

En fin de contrat avec le PSG (juin 2022), Kylian Mbappé avait le choix : partir cet été ou prolonger pour rester. Le champion du monde a mis du temps avant de prendre une décision, Paris ayant souhaité ouvrir des discussions depuis plus d’un an. Mais visiblement, cette fois, ça y est.

Un an de plus !

Paris et sa star ont trouvé un accord. Inattendu, pour le coup. En effet, Kylian Mbappé aurait accepté d’ajouter une année de plus à son contrat actuel. Une petite année pour poursuivre avec Paris tout en gardant ouvert la porte pour son transfert. Une manière de repousser son transfert à 2022 ? C’est fort possible.