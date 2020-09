Le PSG doit vendre, Leonardo l’a dit ouvertement dans les médias. Et tous les espoirs reposent sur un milieu de terrain…

Leonardo n’a pas donné de détail mais le Brésilien a été clair : le PSG doit vendre des joueurs. Certainement pour assurer une rentrée financière et répondre aux exigences du fairplay financier. Et pour cela, Paris a une idée très précise du joueur qu’il aimerait céder…

Gueye en première ligne

Si Julian Draxler est le joueur dont le PSG aimerait se passer, son cas est trop complexe. Il coûte cher, en transfert mais surtout en salaire. Les clubs allemands n’ont pas les moyens de le faire revenir en Bundesliga. En revanche, pour Idrissa Gueye, c’est plus abordable. Notamment pour les clubs anglais, où il a évolué et laissé de bons souvenirs (il a joué à Everton). Leonardo est certain de pouvoir le vendre à bon prix d’ici la fin du mercato.