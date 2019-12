En pleine réflexion pour l’avenir de Thiago Silva, le PSG pourrait accepter de lui transmettre une offre importante.

Sa fin de contrat en juin prochain suscite une interrogation du côté du PSG. Certes, Thiago Silva coûte cher et pèse dans la masse salariale du club. Mais le Brésilien est toujours aussi performant et son implication dans le projet est totale.

Un contrat et une reconversion ?

S’il aspire à poursuivre encore quelques saisons à Paris, Thiago Silva pense aussi à sa reconversion et aimerait que le club lui offre la possibilité de rester dans le projet après sa carrière. Visiblement, le PSG n’est pas opposé à cette idée et pourrait donc lui transmettre une grosse offre, avec un contrat joueur sur une à deux saisons et une possibilité de rester comme dirigeant ensuite.