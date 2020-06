Après avoir perdu Javier Pastore, le PSG pourrai se trouver un nouvel artiste au milieu du terrain. Leonardo bosserait activement sur ce dossier chaud…

Les supporters du PSG sont encore nostalgiques de la période folle de Javier Pastore. Celle de ses débuts, quand il illuminait le Parc des Princes de toute sa classe… Et si la fin d’aventure a été plus complexe à gérer, l’Argentin ne réussissant pas à se débarrasser de ses blessures, Paris aimerait revoir un joueur aussi technique que classieux dans son équipe.

Milinkovic-Savic prêt à débarquer ?

C’est en ce sens que Leonardo travaillerait sur l’arrivée du Serbe, Sergej Milinkovic-Savic. Plusieurs médias indiquent que le PSG songe à recruter le milieu de terrain de la Lazio Rome et a en faire un élément clé de la saison prochaine. Un technicien pour servir Neymar et Mbappé, en plus de Verratti et Di Maria, ça fait envie !