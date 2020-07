L’avenir de Kylian Mbappé au PSG se jouera clairement cet été. Le rendez-vous est déjà pris pour le mois d’août.

Kylian Mbappe n’a pas envie de parler de son avenir. Il est concentré sur son objectif ultime : la Ligue des Champions. Et le PSG a bien compris que le Français n’ouvrirait pas la porte à des discussions tant que le rendez-vous de la saison n’était pas passé.

Mbappé capable de rester si…

Leonardo a beau tout tenter pour convaincre Mbappé de s’asseoir autour d’une table et discuter, le Français décline. Ce qu’il veut, c’est gagner avec Paris. Et pour rester, il veut la Ligue des Champions. Point. Le rendez-vous est donc pris pour août. Si Paris brille de mille feux sur la scène européenne, tout deviendra possible. En cas d’échec…