Courtisé par l’Atletico, Edinson Cavani serait également suivi avec grande attention par un club anglais qui tente de doubler les Colchoneros.

On le dit tout proche de l’Atletico. Mais pour l’heure, Edinson Cavani n’a signé nulle part. Le PSG n’est pas fermé à l’idée de le vendre mais souhaite un montant minimum de 20 millions d’euros. Pour rappel, il ne lui reste plus que six mois de contrat…

Manchester United tente sa chance !

Mais le dossier Cavani connaît un rebondissement. D’après Telefoot, Manchester United serait en train de mener une opération surprise. Une offensive pour tenter de doubler l’Atletico. Et même si Manchester United a peu de chance, le club anglais veut jouer sa chance à fond pour convaincre Cavani et le PSG.