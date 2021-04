En proposant à Neymar de prolonger son contrat, le PSG se lance dans un investissement très incertain.

Signer Neymar en 2017 n’est pas la même chose qu’en 2021. Le Brésilien n’est plus le même joueur, l’âge commençant à devenir un vrai critère dans sa carrière. A 29 ans, il montre par ailleurs de plus en plus de signe de fragilité. Les blessures s’enchaînent et le handicapent de plus en plus. Pour autant, Paris n’a pas peur.

30 millions par an, c’est très cher

Le PSG va offrir à Neymar le même salaire que depuis 2017 : 30 millions d’euros net d’impôt. Un sacré investissement pour Paris, qui doit sûrement s’y retrouver en boutique et du côté des sponsors. Un bail qui ira jusqu’en 2026. Neymar aura alors 34 ans. En espérant qu’il soit toujours aussi magique avec le temps…