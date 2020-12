Les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar sont en bonne voie. Le PSG devrait pouvoir resigner ses deux cracks.

Concentrés sur le parcours historique en Ligue des Champions, Neymar et Mbappé n’ont pas profité du dernier été pour penser à leur avenir. Et c’est surtout le PSG qui n’a pas pu profiter de cette période charnière pour pouvoir verrouiller ces deux stars, totalement focus sur la quête du Graal européen.

Leonardo a une vraie ouverture

Et si la tendance n’était pas vraiment bonne depuis un an, il semble que le PSG dispose d’un boulevard pour prolonger Neymar et Mbappé. Pour le premier, les choses semblent aller dans le bon sens depuis cet été. Le Brésilien veut rester et Paris est le seul club à pouvoir lui offrir 30 millions d’euros par an pour les années à venir. Pour Mbappé, la donne était plus complexe. Mais le Covid a changé les choses et désormais, le Français envisage de rester encore quelques années de plus à Paris. A 21 ans, il a encore tout le temps pour conquérir l’Espagne, l’Angleterre ou l’Italie.