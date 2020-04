Du côté du PSG, la prolongation de Mbappé devient un enjeu majeur. Et Neymar pourrait bien en détenir la clé.

En signant au PSG, Neymar est venu pour être le n°1. Et avec 30 millions d’euros net par saison, le Brésilien dispose effectivement du statut qu’il mérite. Mais depuis le titre de champion du monde de Kylian Mbappé, les choses ont changé. La star du PSG n’est plus aussi évidente que cela…

Mbappé, le nouveau roi ?

En plein forcing pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG a toutes les peines du monde à le convaincre. Mais en lui offrant le statut de n°1, avec le plus gros salaire et ce fauteuil qu’il convoite, peut-être se laissera-t-il séduire ? Pour cela, il faut l’accord de Neymar. A 28 ans, le Brésilien sait qu’il ne lui reste plus autant d’années qu’à Mbappé. Mais s’il accepte de laisser sa couronne à son jeune prince, les choses pourraient être plus simples pour Paris. Une stratégie entre les mains de Leonardo…