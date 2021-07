Après avoir croisé le chemin de Leo Messi en finale de la Copa America, Neymar est obsédé par l’envie de faire venir son pote au PSG.

Depuis plusieurs mois, Neymar ne se cache plus. Il veut rejouer avec Leo Messi. Le Brésilien s’est exprimé publiquement sur ce désir très fort. Et il sait que ce n’est plus possible en Catalogne. Alors, Neymar fait en sorte que ce soit à Paris, club dans lequel il vient de prolonger.

Neymar fait tout ce qu’il faut

Acteur de l’ombre ces derniers, Neymar aurait profité de la Copa America pour remettre une couche en faveur du PSG. Aperçu dans les couloirs, après la finale, en compagnie de Leandro Paredes et Angel Di Maria, le Brésilien n’a pas dû se gêner pour faire du lobbying pro-Paris. De son côté, Doha se prépare. Si Kylian Mbappé décide de partir, les Qataris sortiront le grand jeu pour Messi, c’est une certitude.