Après avoir prolongé au PSG jusqu’en 2025, Neymar semble avoir également acté un point précis pour son futur à Paris.

La prolongation de Neymar a été une délivrance pour les dirigeants du PSG, qui l’espéraient depuis des mois. Le Brésilien se sent bien à Paris et se retrouve désormais lié jusqu’en 2025. Et peut-être même plus…

Fin de carrière à Paris ?

En effet, Paris et Neymar auraient inclus des clauses dans cette prolongation. Une à deux saisons supplémentaires pourraient permettre à la star brésilienne de rester un peu plus à Paris et donc de finir sa carrière européenne au PSG. Une grande décision qui montre son implication dans le projet parisien. Après cela, il pourra rentrer au Brésil pour un dernier tour de danse et raccrocher les crampons.