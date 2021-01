Si la perspective de recruter Leo Messi a de quoi séduire, le PSG est confronté à plusieurs problématiques d’envergure si l’Argentin accepte de venir.

Leo Messi est libre. Libre de s’engager dans le club de son choix. Une opportunité hors du commun pour le PSG, qui court après l’Argentin depuis près de 10 ans. Mais cette opération n’est pas sans conséquence…

Des choix drastiques à faire

Si le PSG veut signer Leo Messi, ce sera au prix d’efforts financiers colossaux. Même s’il est libre, Paris doit pouvoir assumer plus de 80 millions d’euros de salaire par an. Avec les charges… Clairement, le club ne peut se permettre une telle folie sans dégraisser. La vente d’un très gros joueur parait inévitable. Mbappé ? C’est une option. Quoi qu’il en soit, le PSG devra faire des choix drastiques si le rêve Messi est plus fort que tout. Mais avec le contexte Covid, la crise et le fairplay financier, l’opération n’est pas « simple ». Bien au contraire.