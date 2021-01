Si Leo Messi est bien sur les tablettes du PSG, il n’est pas la priorité n°1 des dirigeants parisiens. Explication.

Libre de tout contrat, Leo Messi est le plus gros poisson jamais chassé par la planète foot. Mais rares sont ceux qui peuvent se l’offrir. Avec plus de 80 millions d’euros de salaire annuel (charges comprises), l’Argentin pèse très lourd. Et seuls le PSG ou Manchester City peuvent l’attirer. Mais pour Paris, il n’est pas une priorité.

Neymar et Mbappé avant tout

Pour Doha, comme pour Leonardo, Leo Messi est un rêve absolu. Mais la priorité du PSG reste de prolonger Neymar et Mbappé. Une fois ces deux priorités réglées, il sera alors temps de se pencher sur le cas Messi. Pas avant.