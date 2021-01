Si le PSG détient le record du plus gros transfert avec Neymar et ses 222 millions d’euros, l’opération Messi pourrait tout surpasser.

Lorsqu’il a fallu payer la clause libératoire de Neymar, le PSG n’a pas flanché. Un été 2017 encore dans toutes les mémoires… Mais Paris a encore envie. Et cette fois, c’est pour s’offrir le meilleur joueur du monde. Pour certains, de tous les temps.

Paris veut Messi

Ce joueur n’est autre que Leo Messi, qui arrive en fin de contrat et qui semble vouloir changer d’air. Après avoir donné sa vie au Barça, l’Argentin rêve d’une nouvelle aventure. Pour se challenger et pour prouver au monde entier, une dernière fois, qu’il est bien une légende vivante, capable de gagner et briller partout. Une opération qui pourrait devenir le transfert du siècle, signée le PSG. Salaire XXXL et buzz médiatique : Paris prépare du lourd pour 2021 !