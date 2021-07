S’il a émis le souhait de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va avoir bien du mal à quitter le projet en l’état.

Pour rester Kylian Mbappé a demandé du temps de réflexion et des garanties sportives. Le temps, le PSG lui en accorde depuis plus d’un an. Sportivement, Leonardo a recruté Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos et Donnarumma…

Partir maintenant, vraiment ?

S’il a un temps imaginé son avenir loin de Paris, Kylian Mbappé va avoir toutes les peines du monde à partir cet été. La crédibilité du projet parisien n’a jamais été aussi grande. Partir, pour aller où ? Quel projet est aujourd’hui plus solide que celui du PSG, avec Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, Di Maria ou encore Neymar ? Un club capable de lui offrir 30 millions d’euros net par saison ?