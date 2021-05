Malgré les ultimatums du PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore rendu sa décision. Et pourrait tenter de passer en force pour partir cet été.

Depuis de longs mois, Paris se montre patient avec Kylian Mbappé. Mais Leonardo a haussé le ton, à juste titre, au sortir du mercato hivernal. Un ultimatum aurait même été posé pour que le Français se prononce sur son avenir avant mai.

Partir, à tout prix ?

Kylian Mbappé n’a pas respecté l’ultimatum du PSG. Il n’a pas rendu sa décision. Et il se place maintenant comme un joueur capable de passer en force pour obtenir son départ. Et à un an de la fin de son contrat, il l’est, en position de force…