Pour Kylian Mbappé, le futur n’a plus vraiment de secret. Le Français souhaite quitter le PSG pour prendre son envol à l’étranger.

Concentré sur sa saison 2019-2020, Kylian Mbappé n’hésite pas à parler de son triple objectif : Ligue des Champions, Euro et Jeux Olympiques. Une voie royale vers le Ballon d’or s’il parvient cet exploit hors du commun… Mais pour la suite de sa carrière, il y a de grandes chances que le PSG ne soit plus de la partie.

L’appel de Zidane

En effet, depuis un an, Kylian Mbappé aspire à plus de « responsabilités ». Et surtout, à découvrir un nouvel univers et un club en capacité de gagner la Ligue des Champions chaque saison. Courtisé par Zidane, Mbappé souhaite réaliser son rêve de jouer sous les ordres de son idole et de porter la tenue merengue. Et rien ne semble pouvoir l’en dissuader.