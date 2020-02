Les chances de voir Kylian Mbappé et Neymar évoluer ensemble la saison prochaine sont de plus en plus réduites. Explication.

Kylian Mbappé a clairement pris une autre dimension depuis son titre de champion du monde avec l’équipe de France. Et au PSG, il n’est plus le dauphin d’un Neymar superstar. A présent, Mbappé est aussi un incontournable et la tête d’affiche du projet parisien.

De la place pour un seul taulier

Si Neymar a signé au PSG, c’est pour sortir de l’ombre de Leo Messi. Clairement, le Brésilien ne peut pas partager l’affiche avec un Mbappé qui devient clairement un concurrent pour le Ballon d’Or. Soucieux de grandir, Mbappé vise encore plus haut que Paris et aspire à partir. Les intérêts de toutes les parties seraient respectés avec un transfert à l’été. Et même si le duo s’apprécie et semble très complice, il vit sûrement ses dernières heures.