Pour Kylian Mbappé, les Jeux Olympiques sont devenus un objectif et le PSG pourrait avoir toutes les peines du monde à l’en dissuader.

Autrefois confidentiel dans le monde du football, les Jeux Olympiques sont désormais un terrain de jeu grandissant pour les stars du ballon rond. La dernière édition, remportée par Neymar et Marquinhos, montre bien l’intérêt pour cette compétition. Et pour Kylian Mbappé, la perspective de devenir champion olympique, comme son pote Ney, est devenue un objectif.

Paris doit céder

Champion du Monde, et peut-être bien d’Europe l’été prochain, Kylian Mbappé a entrepris le rêve insensé de devenir champion olympique. Et le PSG aura toutes les peines du monde à lui refuser ça. En pleine discussion pour prolonger son contrat, Paris doit lui offrir ce ticket estival en échange d’une signature. Car clairement, Mbappé ne lâchera pas le morceau et semble déterminé à disputer les prochains Jeux.