Pour conserver Mbappé et Neymar, le PSG doit impérativement briller en Ligue des Champions. Sans cela, les stars feront leurs valises.

Cette saison est sans doute la plus capitale de l’ère qatarie pour le PSG. En effet, les prochains mois vont décider d’une partie de l’avenir du club, et notamment de ses plus grandes stars : Neymar et Kylian Mbappé.

Un avenir lié à l’Europe

Neymar et Mbappé font patienter le PSG pour leur prolongation de contrat. La stratégie est la même pour le Brésilien et le Français : attendre de voir ce que Paris fera en Ligue des Champions pour rendre son verdict. En cas de nouvel échec, une sortie avant les demi-finales, et ce sera la catastrophe pour les Qataris puisque Neymar et Mbappé voudront à tout prix partir l’été prochain. Il faudra donc un miracle, qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire du club : une finale de Ligue des Champions. Pour espérer poursuivre le rêve…