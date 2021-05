Le PSG n’a pas fermé la porte à une arrivée de Robert Lewandowski. Bien au contraire…

Au sortir de la plus grande saison de sa carrière, Robert Lewandowski se prend à rêver d’un très gros transfert. Un nouveau challenge pour gagner en visibilité et se rapprocher d’un possible Ballon d’Or. Pour cela, le PSG fait partie des pistes possibles.

Zahavi aux commandes

Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG réfléchit à toutes les grandes options du marché. Robert Lewandowski en fait naturellement partie. De plus, le Polonais est géré par Pini Zahavi, l’agent qui a fait venir Neymar à Paris. Un super intermédiaire idéal pour un nouveau deal XXL.