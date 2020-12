Sur les tablettes du PSG, Paul Pogba est clairement une cible du prochain mercato d’été. Et avec Mino Raiola dans le deal, Paris a ses chances.

En déclarant publiquement que l’histoire entre Paul Pogba et Manchester United était terminée, Mino Raiola a lancé un pavé XXL dans la mare. A présent, l’avenir du Français est un vrai sujet et les clubs qui peuvent s’offrir le champion du monde ne sont pas nombreux. Le PSG en fait partie et elle semble avoir des chances d’aboutir.

Raiola et Leonardo s’entendent à merveille

Le principal atout du PSG s’appelle Leonardo. Le Brésilien entretien d’excellentes relations avec Mino Raiola, qui est aussi l’agent de Bakker et Verratti. Ensemble, le duo peut boucler n’importe quel dossier. Et l’opération Pogba serait même déjà enclenchée entre les deux hommes. Des discussions informelles, pour le moment. Mais si une fenêtre de tir se présente, Paris la saisira sans aucune hésitation.