Les chances de voir Kylian Mbappé rester et prolonger au PSG sont de plus en plus grandes. Explication.

En vacances, Kylian Mbappé se repose après un Euro totalement raté. Et si le Parisien a fait savoir qu’il resterait à Paris, sans prolonger pour l’instant, les choses pourraient rapidement évoluer.

Paris va le prolonger

En effet, le PSG ne pourra pas conserver Kylian Mbappé sans le prolonger. Et cet été, aucun club n’est en mesure de s’offrir le joyau du football français. Transfert, salaire… La crise est passée par là et aucune écurie ne pourra s’aligner. De plus, le recrutement de Leonardo est largement à la hauteur des attentes de Kylian Mbappé. Le PSG est compétitif, comme jamais. Les planètes sont alignées pour qu’il accepte de rester, tout en prolongeant.