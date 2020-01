Au milieu du terrain, la short-list du PSG est prête. Et Leonardo a clairement l’intention de faire son marché dedans.

Ancien milieu de terrain, Leonardo connaît mieux que personne l’importance de l’entrejeu, de l’animation et de la magie qui doit s’opérer dans ce secteur de jeu. Si Marco Verratti donne pleinement satisfaction, Paris cherche de nouveaux talents pour épauler l’Italien.

4 joueurs chassés

Idrissa Gueye a comblé le vide laissé par Thiago Motta depuis sa retraite. Mais Leonardo souhaite un joueur de plus grande envergure que Gana Gueye. Sa short-list est composée de quatre noms : Allan (Naples), Tonali (Brescia), Can (Juventus) et Paqueta (Milan AC). Des cibles made in Serie A, comme les aime Leonardo.