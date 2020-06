Après avoir finalisé l’arrivée d’Icardi, Leonardo table sur encore 4 transferts d’ici la fin du mercato estival.

Le mercato du PSG est officiellement lancé depuis la signature de Mauro Icardi. Paris a levé l’option d’achat de l’Argentin, scellant ainsi l’avenir d’Edinson Cavani, en fin de contrat. Mais Leonardo aspire à bien d’autres arrivées.

1 gardien, 1 milieu et 2 défenseurs

En défense, le PSG doit trouver deux latéraux pour compenser les départs de Kurzawa et Meunier (à gauche et à droite). Dans les buts, Sergio Rico va s’en aller et Paris va devoir se trouver un nouveau gardien. Enfin, au milieu du terrain, Leonardo rêve d’un gros coup. Lucas Paqueta (Milan AC), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Miralem Pjanic (Juventus) sont pistés…