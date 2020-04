Leonardo a flairé une possible bonne affaire du prochain mercato. Un milieu de terrain qu’il aimerait récupérer en prêt.

L’objectif de Leonardo, pour le prochain mercato, c’est de conserver ses deux stars, Mbappé et Neymar, assurer la succession de Cavani en transférant définitivement Icardi, et renforcer l’effectif avec des profils polyvalents, solides et expérimentés. Une recherche à laquelle il faut ajouter une donnée financière : Paris pourra faire un gros coup mais s’orientera aussi vers des options à bas prix.

Bakayoko, une opportunité de marché

C’est dans cette perspective que le PSG pense à Tiémoué Bakayoko. D’après le10sport.com, Leonardo veut le récupérer en prêt, comme il l’a fait au Milan AC avant de revenir au PSG. Chelsea est disposé à le prêter une fois de plus, après un an à Monaco. Une opportunité de marché pour le Français qui vise l’Euro 2021 avec l’équipe de France.