L’été prochain, le PSG souhaite vendre un grand nombre de joueurs. Voici les noms !

Paris a été touché par la crise. Et si les Qataris sont plus que solides, le club va devoir faire entrer de l’argent dans les caisses. Cela passe par plusieurs ventes lors du prochain mercato et Leonardo a déjà les noms de ceux qu’il veut exfiltrer.

Grand ménage au milieu !

En défense, Kehrer et Diallo ont du souci à se faire. Les performances ne sont pas à la hauteur et Paris pourrait profiter de l’occasion pour les vendre. Au milieu du terrain aussi, des Parisiens sont dans le viseur de Doha. Idrissa Gueye et Danilo Pereira n’ont pas pleinement répondu aux attentes. Et ce ne sont pas des joueurs choisis par Pochettino… En plus de Julian Draxler, qui partira libre cet été, le PSG assistera à un profond changement dans ce milieu de terrain qui pourrait également voir le polyvalent Pablo Sarabia filer vers d’autres horizons…