Maintenant que le mercato estival est terminé, Leonardo et Thomas Tuchel ont des choses à se dire.

Pendant quatre mois, Thomas Tuchel a expliqué qu’il attendait beaucoup de recrues, qu’il souhaitait un effectif plus étoffé et surtout que chaque départ soit compensé. Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxime Choupo Moting ou encore Edinson Cavani sont partis et tous n’ont pas été remplacés. Une situation qui déplait fortement au coach allemand, qui ne s’est pas gêné pour le dire. Et ça n’a pas du tout plu à Leonardo : « On n’a pas aimé. On n’a pas aimé la déclaration, le club n’a pas aimé, moi, personnellement, je n’ai pas aimé. Si quelqu’un n’est pas content, on parle, il n’y a pas de souci. Mais s’il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes ».

L’heure de l’explication

Maintenant que le mercato est terminé, l’heure est à l’explication. Thomas Tuchel et Leonardo vont pouvoir accorder leur violon et se dire les choses. Une étape nécessaire si les deux hommes veulent poursuivre leur collaboration. Est-ce qu’un divorce est envisageable ? A court terme, non, il n’aurait aucun sens. Mais cet hiver, où à la fin de la saison, c’est plus que probable. Tuchel arrive en fin de contrat avec le PSG (juin 2021) et Leonardo prépare clairement la suite, sans l’Allemand.