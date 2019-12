Leonardo a ciblé son prochain coup pour le PSG. Il s’agit d’un milieu de terrain, une fois de plus en Serie A.

Leonardo est l’homme qui a signé les meilleurs coups du PSG. Marquinhos et Marco Verratti en font partie. Et le Brésilien ne semble pas vouloir changer sa recette gagnante puisqu’il souhaite à nouveau piocher dans le championnat italien pour sa prochaine trouvaille !

Tonali, sa grande priorité

En Serie A, un certain Sandro Tonali fait tourner la tête des grands d’Europe et surtout de Leonardo. Certain d’avoir trouvé le nouveau Verratti, le Brésilien met tout en œuvre pour que Paris le fasse venir la saison prochaine. Et Leonardo tient d’autant plus à le faire qu’il pourrait doubler la Juventus, un club « rival » du PSG depuis plusieurs saisons.