Pour rester dans un cadre de totale prudence vis-à-vis du fairplay financier, le PSG va redoubler d’imagination pour dépenser le moins possible cet été.

Les folles dépenses de l’été 2017 sont un lointain souvenir pour le PSG. Et même si cela a permis de mettre la main sur Neymar et Mbappé, Paris sait que la menace du fairplay financier plane toujours et que les conséquences peuvent être gravissimes pour le club. Et pour Leonardo, il est vital de ne plus prendre de risque.

Des joueurs libres, des échanges…

Leonardo s’attache donc à imaginer tous les scénarios pour dépenser le moins possible. Le Brésilien planche sur les joueurs en fin de contrat comme Willian (Chelsea). Et il tente de mettre en place des opérations à moindre frais, en incluant des joueurs parisiens. Pour récupérer Lucas Paqueta (Milan AC), Leonardo envisage un échange avec Leandro Paredes. Leonardo les bons tuyaux !