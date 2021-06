Si Kylian Mbappé est attentif au recrutement du PSG, il ne devrait pas être déçu…

L’État-Major du PSG a été prévenu. Les deux stars du club, Neymar et Kylian Mbappé, attendent du lourd. Le Brésilien a exigé des grands noms au moment de resigner et le Français attend de voir qui vient pour pouvoir poursuivre à Paris. Le ton a été donné, Paris n’a plus qu’à s’exécuter.

Leonard va sortir le grand jeu

Pour satisfaire Neymar et Mbappé, Paris a mis une enveloppe à disposition de Leonardo. Pour le moment, le Brésilien n’y a même pas touché puisque ses deux premières recrues sont des joueurs libres. Et pas n’importe lesquels ! Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Après ça, le PSG va avoir la possibilité de recruter du beau monde. Quitte à mettre un joli billet, notamment pour un nouvel atout offensif. Si Icardi s’en va, le deal pourrait même grimper très haut…