Sale temps pour Leonardo qui perd le contrôle de son recrutement avec des joueurs qui signent ailleurs.

Leonardo ne pensait pas que son début de mercato serait aussi agité. En effet, plusieurs joueurs de l’effectif vont quitter le club. Et notamment les perles du centre de formation, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Deux joueurs qui devaient signer leur premier contrat professionnel à Paris…

Leonardo dépassé

Dans les colonnes du Journal Du Dimanche, Leonardo a reconnu avoir peut-être trop tardé pour verrouiller l’avenir de ces jeunes talents Et les conséquences sont là : deux produits de la formation parisienne vont s’en aller. Dépassé, Leonardo ne peut rien faire. En plus de perdre Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, Cavani et Choupo-Moting, il va devoir aussi recruter pour compenser les départs de Kouassi et Aouchiche.