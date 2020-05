Pour être certain de finaliser des transferts et ne pas entrer dans un jeu d’enchère, le PSG pourrait s’aligner sur des clauses libératoires cet été.

Le PSG est déjà lancé dans son mercato estival et Leonardo est en première ligne pour bâtir l’équipe de la saison à venir. S’il doit trouver des latéraux, des milieux de terrain et verrouiller la situation des stars (Mbappé, Neymar, Thiago Silva et Icardi), le Brésilien pourrait se tourner vers une solution simple et efficace : les clauses libératoires.

Deux clauses en tête

Parfait pour éviter le jeu des enchères, le PSG pourrait en effet payer les clauses libératoires de plusieurs pistes et boucler un mercato aussi rapide qu’efficace. Leonardo pense d’abord à Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l’AS Rome, dont la clause libératoire passera à 30 M€ du 1au 31 juillet prochain. Une fenêtre de tir parfaite pour le récupérer. En Espagne, c’est Thomas Partey qui plaît et sa clause à 50 M€ reste clairement une très bonne affaire. En défense, le dossier Alex Telles est actif. Pour l’avoir, Paris peut payer sa clause à 40 M€. Mais pour le coup, Leonardo tente de réduire la note et Porto peut se laisser convaincre avec une offre comprise entre 25 et 30 M€.