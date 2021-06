Cet été, le PSG n’a pas le droit à l’erreur. Si Mbappé s’en va, des têtes risquent de tomber…

Il est hors de question, pour Doha, de perdre Kylian Mbappé. La consigne a été très claire et les hommes forts du club, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, sont à pied d’œuvre pour faire rester le joyau du football français.

Si Mbappé part…

Neymar a prolongé et c’est une première bonne chose pour le duo Leonardo/Nasser. Mais leur bilan ne sera qu’excellent si Mbappé en fait de même. S’il décide de partir, ce sera un camouflet XXL pour le PSG et son projet. Ne pas réussir à retenir l’un des meilleurs joueurs du monde, Doha ne pourra pas le digérer. La colère de l’Emir pourrait être fatale à Leonardo. Et même Nasser Al-Khelaïfi, son plus fidèle et proche conseiller.