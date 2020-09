On le sait, Leonardo aimerait installer un nouvel entraîneur à la place de Thomas Tuchel. Et le nom de Thiago Motta commence à revenir…

Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Andrea Pirlo ou encore Mauricio Pochettino : Leonardo a pensé à plusieurs entraîneurs, depuis un an, pour remplacer Thomas Tuchel. Mais l’Allemand est toujours en poste, renforcé par sa dernière finale de Ligue des Champions.

Thiago Motta est prêt

Mais la motivation de Leonardo serait toujours intacte à vouloir installer un entraîneur de son choix. Et ces derniers jours, un nom gagne du terrain : Thiago Motta. Leonardo est l’homme qui a fait venir l’ancien milieu de terrain à Paris. Ils sont proches. Et Thiago Motta vient de décrocher ses diplômes (UEFA Pro) pour entraîner au plus haut niveau. Très apprécié par les supporters, et par Doha, c’est une piste à surveiller de près…