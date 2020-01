Leonardo souhaite se positionner sur un dossier l’été prochain. Mais le Brésilien espère que ce ne sera pas trop tard…

Leonardo a craqué pour le jeune Sandro Tonali. Depuis plusieurs mois, le PSG lui court après et espère connaître le même succès qu’avec Marco Verratti, déniché en deuxième division italienne. Mais Paris ne bougera pas cet hiver pour Tonali, faute d’avoir les moyens.

Leonardo craint la concurrence

Le souci, c’est qu’en programmant une offensive pour l’été 2020, le PSG s’expose à la concurrence des grands d’Europe pour cet hiver. La Juventus Turin, le Milan AC et l’Inter Milan seraient très intéressés par Tonali et pourraient bouger dès janvier pour doubler tout le monde. Leonardo croise les doigts et espère qu’il ne sera pas trop tard.