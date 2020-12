Si le PSG vient à perdre Kylian Mbappé l’été prochain, Leonardo pourrait se tourner vers un autre diamant du football mondial.

Un jeu de chaises musicales pourrait s’organiser l’été prochain. Et il implique le PSG, dont l’attaquant vedette, Kylian Mbappé, n’est pas certain de rester. En effet, avec un contrat qui s’arrête en juin 2022, le Français pourrait prendre la tangente et choisir de filer à l’étranger. Pour lui succéder, Leonardo pense de plus en plus à un jeune talent.

Vinicius pour remplacer Mbappé

Le PSG et Leonardo songent à Vinicius Junior. Le Brésilien a déjà fait l’objet d’un intérêt ces derniers mois mais le Real Madrid n’a pas donné suite. Clairement, si Zidane veut mettre la main sur Mbappé, Vinicius peut devenir une monnaie d’échange parfaite. Le duo Neymar/Vinicius pourrait alors être le nouveau moteur du PSG pour les années à venir.