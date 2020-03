Si Thiago Silva quitte le PSG cet été, Paris songe à un profil déniché en Ligue 1. Du côté du LOSC…

La fin de contrat de Thiago Silva ne laisse plus vraiment de place au doute. Le PSG souhaite tourner la page d’un défenseur qui coûte cher et qui a échoué dans sa mission de conduire Paris vers les sommets européens.

Gabriel sur les tablettes

Pour le remplacer, Paris a les options Kehrer et Diallo, en plus de Marquinhos appelé à être le nouveau n°1 dans l’axe. Mais le PSG chercher un nouveau profil et s’intéresserait de près à Gabriel, du LOSC. Chassé par Arsenal et Everton, Gabriel serait aussi un nom suivi par Paris. Un dossier à 25-30 millions d’euros.