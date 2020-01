Courtisé par le PSG, Sandro Tonali ne sait pas encore s’il doit tenter le challenge parisien ou poursuivre sa carrière en Italie.

Sandro Tonali fait partie des joueurs les plus courtisés du moment. A l’instar de Frenkie de Jong l’été dernier, le milieu de terrain italien a tous les grands d’Europe à ses pieds. A commencer par le PSG, Leonardo le considérant comme le nouveau Verratti.

La Juventus et l’Inter Milan poussent

Sous les couleurs de Brescia, Sandro Tonali réalise une super saison. Et à 20 ans, il est en plein doute. Entre le défi parisien et la perspective de signer chez un grand de Serie A : il hésite. L’Inter Milan et la Juventus sont là et poussent activement. En Angleterre, Manchester United, Liverpool et Manchester City lui font la cour…