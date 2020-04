Après avoir été chercher Cavani à Naples, le PSG pourrait de nouveau trouver son bonheur sur le Vésuve…

S’ils n’ont absolument rien à voir physiquement (1,63 m contre 1,84 m), Lorenzo Insigne et Edinson Cavani ont beaucoup de points communs. Une efficacité chirurgicale face au but, depuis de nombreuses saisons. Un état d’esprit combattif et une mentalité exemplaire. Et une histoire commune avec Naples, le club qui les a révélés aux yeux de l’Europe.

Insigne lâche Raiola

Et si les deux hommes poussaient la « ressemblance » jusqu’à devenir, tous les deux, attaquants du PSG ? Lorenzo Insigne fait en effet partie des pistes parisiennes depuis plusieurs saisons. Jusqu’ici géré par Mino Raiola, l’attaquant italien vient se mettre un terme à sa collaboration avec son agent. Pour optimiser ses chances de transfert cet été ? Avec l’intérêt parisien, et la question de la succession de Cavani, Paris serait bien inspiré de le lancer sur Insigne…