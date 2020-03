Le PSG songe à Willian pour la saison prochaine. Et le Brésilien coche toutes les cases pour convenir à Paris.

Depuis plusieurs saisons, le PSG suit le profil de Willian. Toujours important avec Chelsea, le Brésilien est régulièrement cité dans le marché des transferts et Paris est souvent dans la partie, sans pour autant avoir réussi à l’enrôler jusqu’à présent. Mais cette fois, la donne est différente.

Willian est libre !

A 31 ans, Willian a refusé les dernières propositions de contrat de Chelsea et va donc quitter le club libre, en juin. Une opportunité en or pour un PSG tout heureux de pouvoir, enfin, mettre la main dessus. Willian est le profil idéal pour Paris car, en plus d’être gratuit (parfait pour le fairplay financier), le Brésilien dispose d’une polyvalence et d’une expérience dont l’effectif a besoin. Neymar sera tout heureux (s’il est encore là) de pouvoir combiner avec son compatriote la saison prochaine.