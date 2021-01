En froid avec Thomas Tuchel, Mauro Icardi voit d’un très bon œil l’arrivée de Mauricio Pochettino. Suffisant pour lui donner envie de rester ?

Entre Thomas Tuchel et Mauro Icardi, ce n’était clairement pas l’amour fou. L’Argentin a vécu l’aventure en Ligue des Champions sur le banc, des 8e jusqu’à la finale. Il n’a jamais accepté ce choix de Tuchel et depuis, son avenir est un sujet de préoccupation. Icardi regarde en Italie, où sa femme rêve de le voir rejouer.

Pochettino, ça change tout

Mais maintenant que Tuchel n’est plus là, Icardi pourrait revoir sa position. En plus de voir l’Allemand partir, l’Argentin a vu un compatriote débarquer ! Mauricio Pochettino ne peut qu’être un atout pour lui. Si la Juventus Turin envisageait de récupérer Icardi dans les mois à venir, ce sera visiblement plus compliqué que prévu. Encore plus si Icardi s’éclate sous les ordres de Pochettino.