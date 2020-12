La prolongation de Neymar est en très bonne voie. Au point de voir le Brésilien et Paris officialiser une signature en début d’année ?

Sauf retournement de situation, Neymar sera toujours au PSG la saison prochaine. Et les années suivantes également. Le Brésilien se sent bien à Paris et souhaite prolonger son contrat. Ses proches le confirment en coulisse et le vestiaire aurait reçu des messages forts de la part de la star, soucieuse de devenir encore plus importante dans le projet parisien.

Après le 8e de finale ?

Si tous les feux sont au vert, le dossier peut aller vite ? Oui. Mais le PSG, concentré sur la Ligue des Champions, pourrait finaliser le dossier après les 8de finale. Le choc opposera le PSG et le FC Barcelone… Tout un symbole. En cas de qualification, Neymar pourrait profiter de l’occasion pour officialiser sa prolongation de contrat. Un scénario parfait qu’il ne faudrait pas gâcher avec une élimination…