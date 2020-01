Si le transfert de Cavani vers l’Atletico n’a pas pu se faire, ce n’est pas la faute du PSG mais bien de l’entourage du joueur.

Tout proche de rejoindre l’Atletico, Edinson Cavani a vu les négociations prendre fin à 24h de la fin du mercato. Le PSG a stoppé les discussions, avec l’accord des Colchoneros. Et la vérité de cet échec fait froid dans le dos…

Des commissions indécentes

Du côté du PSG, un accord était possible à hauteur de 15 millions d’euros de transfert. Mais si le dossier a échoué, c’est tout simplement parce que le clan Cavani a demandé une commission égale au montant du transfert ! Un montant de 15 millions d’euros, en plus, refusé par l’Atletico. Et on les comprend…