Leonardo a longtemps travaillé sur la recherche d’un gardien de but cet été. Si Keylor Navas est arrivé, une autre piste serait toujours active.

En changeant totalement la paire de gardien de but, Leonardo a fait preuve d’autorité et d’efficacité lors du dernier mercato. Et le Brésilien a vu juste, Keylor Navas étant impérial dans les cages parisiennes. Mais il n’est pas éternel et l’avenir se construira avec un portier plus jeune dans les mois à venir.

Donnarumma repousse tout

Faute d’avoir l’argent pour le signer, Leonardo a tenté de faire venir Gianluigi Donnarumma l’été dernier. En contrat avec le Milan AC jusqu’en 2021, l’Italien refuse les propositions de ses dirigeants pour prolonger. A l’affut, Paris réfléchit à une opération en 2020 pour tenter de mettre la main sur celui que tous considèrent comme le successeur de Buffon…