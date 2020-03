Angel Di Maria dispose d’un contrat jusqu’en 2021 et aimerait prolonger. Mais Paris ne donne pour le moment pas de signe de vie.

Le plan d’Angel Di Maria est clair. L’Argentin l’a publiquement exprimé, il souhaite prolonger à Paris et que ce soit son dernier club en Europe. Ensuite, il retournera en Argentine pour terminer sa carrière et tirer sa révérence, là où tout a commencé. Une projection qui se fera si et seulement Paris lui propose un nouveau bail…

Di Maria attend

Pour le moment, le PSG n’a pas bougé. Leonardo n’a pas donné signe de vie au clan Di Maria. Sans doute préoccupé par la saison en cours, le Brésilien devrait certainement s’occuper du cas Di Maria cet été. Tout comme Juan Bernat, lui aussi appelé à rempiler avec Paris.