Transféré définitivement au PSG cet été, Mauro Icardi n’est pas certain de rester à Paris la saison prochaine. Explication.

Prêté avec option d’achat au PSG, Mauro Icardi a vu Leonardo négocier sa clause pour boucler son transfert définitif à Paris. Pour 50 millions d’euros, et 7 millions d’euros de bonus, l’Argentin est devenu Parisien. Mais son avenir n’est pas pour autant si fixé que cela…

Une simple opération financière ?

En effet, il est de notoriété publique que le courant ne passe pas vraiment entre Icardi et Tuchel. L’Argentin a d’ailleurs fait banquette lors de tous les matchs importants de Ligue des Champions, Tuchel préférant même faire entrer Choupo-Moting avant lui… De plus, sa compagne et agent, Wanda Icardi, continue de faire le forcing pour qu’il rentre en Italie. C’est là où se trouve sa vie, ses enfants. Il n’est donc pas impossible que Paris ait payé un transfert négocié pour tenter de le revendre plus cher, cet été.