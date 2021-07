Sur le départ, Mauro Icardi espère pouvoir retrouver l’Italie la saison prochaine. Mais le dossier n’est pas simple.

Mauro Icardi semble avoir fait le tour de la question à Paris. L’Argentin, et surtout sa compagne, rêve de retourner en Italie, un championnat qui l’a révélé au grand jour. Le PSG n’est pas contre, si l’offre de transfert convient.

Beaucoup de si…

Courtisé par la Juventus et l’AS Rome, Mauro Icardi doit maintenant attendre les offres concrètes. Elles arriveront quand les clubs italiens auront statué sur d’autres dossiers. La Juve doit d’abord savoir si elle conserver Cristiano Ronaldo, par exemple. Et si aucune piste italienne n’aboutit, Icardi ne prendra aucune direction et restera une saison de plus à Paris.