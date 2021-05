Prêté au PSG, Alessandro Florenzi ne devrait pas rester cet été malgré une option d’achat intéressante.

Il fait partie des bonnes surprises du dernier recrutement. Avec Moise Kean, Alessandro Florenzi a profité de son prêt au PSG pour retrouver des couleurs et s’installer dans un couloir droit laisser libre par Thomas Meunier. Suffisamment pour devenir définitivement un Parisien cet été ?

Paris veut quelqu’un d’autre

Si son transfert définitif semblait pratiquement acquis cet hiver, ce n’est plus vraiment la tendance. L’option d’achat de 9 millions d’euros, pourtant alléchante, se heurte à la volonté de Mauricio Pochettino de trouver un autre profil. L’Argentin trouve Florenzi un peu juste et aimerait pouvoir s’appuyer sur un joueur plus solide défensivement. Leonardo serait déjà au travail pour dénicher un nouveau latéral droit. Le jeune Colin Dagba, lui, resterait en statut de doublure.