Pour mener à bien son projet au PSG, Thomas Tuchel pourrait suivre la même méthode que Zidane avec un mercato minimaliste cet été.

Dans les ingrédients qui ont fait la réussite de Zinedine Zidane entre 2016 et 2018, avec trois Ligues des Champions soulevées consécutivement, on retrouve un savoir-faire, un état d’esprit, une envie de tout gagner mais également une volonté de faire confiance à ses joueurs, au groupe. Et de ne pas perturber son effectif avec des arrivées et autres « retouches » massives. Un recrutement pour ajuster les besoins et non pour tout changer, d’une saison sur l’autre. Une méthode qui pourrait être celle du PSG et de Thomas Tuchel.

On prend les mêmes et on recommence

Cet été pourrait en effet être très calme pour le PSG. Seuls Meunier et Cavani pourraient être amenés à être remplacés. Pour le reste, le groupe resterait inchangé, avec des prolongations pour Kurzawa et même Thiago Silva. Leonardo s’attachera à trouver un nouveau latéral droit et un renfort offensif, point barre. Et ce sera d’autant plus le cas si Paris parvient à créer un exploit en Ligue des Champions. On ne change pas une équipe qui gagne, c’est la règle…